Противники Нетаньяху вышли на акцию протеста в Иерусалиме

Сотни людей вышли на антиправительственную демонстрацию в Иерусалиме близ официальной резиденции главы правительства. Участники акции требовали отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которому предъявлены обвинения в мошенничестве, коррупции и злоупотреблении доверием. Сам он категорически отвергает все претензии и называет уголовные дела «охотой на ведьм».

Ещё одной темой выступлений в Иерусалиме стала борьба с коронавирусной пандемией — протестующие считают неэффективными принятые правительством меры против распространения инфекции и программу поддержки экономики в условиях вызванного эпидемией кризиса..

Антиправительственные демонстрации проходят в Израиле в последние месяцы регулярно. Эти выступления неоднократно оборачивались уличными противостояниями между противниками Нетаньяху и его сторонниками, а также полицией.

Страна готовится к уже четвёртым за два года досрочным выборам в парламент после развала коалиции партии Биньямина Нетаньяху «Ликуд» и блока «Кахоль-Лаван» бывшего главы Генштаба Бени Ганца. Выборы назначены на 23 марта.