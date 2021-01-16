Перебои в поставках из-за "брексита"

В дублинском порту и морских терминалах Великобритании скапливаются грузовики из-за новых правил в оформлении деклараций на товары, а также нехватки таможенного персонала.

"Ничего хорошего в этой ситуации нет, слишком много бумажной волокиты, постоянно приходится ждать. Это плохо", — говорит водитель из Польши.

По британской территории и тоннелю под Ла-Маншем осуществляется примерно 40% торгового сообщения между Ирландией и континентом. Представители сектора транспортных услуг предупреждают, что возникшие препятствия могут заставить многие компания отказаться от работы на этом маршруте. "Зачастую водителям платят за километр. Если нужно тут сидеть и ждать, то они либо уволятся, либо скажут своему руководству, что не хотят больше ездить в Великобританию и будут работать только на территории континентальной Европы", — говорит менеджер по грузоперевозкам.

В Ирландии уже наблюдаются задержки в поставках широкого спектра товаров: автомобильных запчастей, электрооборудования, мебели, одежды и продовольствия. "У нас перебои с поставками, компании берут наши заказы, а потом сообщают, что не могут выполнить доставку в определенны срок", — рассказывает управляющий продуктовым магазином.

Ирландская транспортно-фрахтовая ассоциация предупреждает, что последствия выхода Великобритании из Евросоюза начнут сказываться на торгово-производственных цепочках в полную силу уже в ближайшие недели. В ассоциации призвали правительство республики ввести шестимесячный переходный период для адаптации торговых операторов к новым условиям работы во избежание серьезных сбоев в поставках. Транспортники указали также на серьезную нехватку альтернативных торговых маршрутов, соединяющих континентальную Европу с Ирландией.