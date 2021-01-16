Мигранты мерзнут на границе

Сотни мигрантов застряли на границе в Боснии и Герцеговине после пожара в центре временного размещения "Липа". Правозащитник говорят о гуманитарном кризисе, так как в этом районе держится очень низкая температура воздуха. Под давлением Евросоюза боснийские власти оборудовали обогреваемые палатки, но места всем не хватило.

"Ситуация очень тяжелая, очень холодно, у нас совсем нет воды, здесь очень грязно. У нас тут очень много проблем", — говорит беженец из Афганистана Мухаммад Хан.

Мигранты уже несколько месяцев пытаются попасть в Западную Европу, есть даже те, кто пробовали перебраться через хорватскую границу уже десятки раз. В ближайшие дни похолодает до минус 15 градусов. Сильный пожар в лагере "Липа" в районе города Бихач вспыхнул 23 декабря. Местные власти обвинили в поджоге самих обитателей. Ранее Международная организация по миграции предписала закрыть лагерь из-за несоответствующих стандартам условий проживания.