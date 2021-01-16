Италия: бунт рестораторов

"Мы открыты"... В Италии владельцы ресторанов, недовольные ограничениями, введенными из-за пандемии, нарушили предписания санитарных властей и пригласили своих клиентов на ужин. Меры принятые правительством, предусматривают закрытие точек общепита с шести часов вечера. Не разрешена даже торговля на вынос. Бизнесменов поддержали жители итальянской столицы. В ресторане Loste Ria яблоку негде было упасть.

"Ограничения, которые власти вводят в связи с этой так называемой чрезвычайной ситуацией, разрушают всех нас, как психологически, так и экономически", - говорит Маурицио, один из посетителей.

На кухне под руководством шеф-повара и владельца ресторана Армандо Минотти кипит работа.

Армандо Минотти, владелец ресторан Loste Ria: "Мы открылись, потому что у меня семья - жена и трое детей. Мы живем отдельно друг от друга. И я вам скажу, что в течение трех недель у меня не было возможности давать им деньги каждую неделю, что бы они покупали продукты и хотя бы как-то заполняли холодильник, что бы мои дети могли есть. Нам приходит конец."

Забит посетителями и этот римский ресторан. Его владелец Макс Виетри требует справедливости для всех.

Макс Виетри, владелец ресторана Fuoco & Farina: "Давайте на чистоту. Если я открываю ресторан и работаю до десяти вечера, как и многие другие, значит ли это, что мои клиенты заразятся коронавирусом, а те, кто ходят в супермаркеты, прочие магазины, ездят в автобусах, не заразятся? Закрывайте все коммерческие предприятия, как это было у нас в марте прошлого года. На это я согласен. Но вы не заставите меня закрыть ресторан, когда бизнесмены занятые в других сферах деятельности, работают".

Терпят убытки и рестораторы Бельгии. В местечке Пепенстер хозяйка бара Кристель устроила акцию протеста, поселившись в своем заведении. Женщина отказывалась от твердой пищи, ела суп и пила кофе. "Деревня без кафе - мертвая деревня" - утверждает Кристель, которая хочет привлечь внимание властей к проблеме. Правительство помогает рестораторам, но этой помощи явно не достаточно, что бы удержаться на плаву.