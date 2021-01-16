Армин Лашет избран пост председателя ХДС в Германии

В Германии председателем партии Христианско-демократический союз избран премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет. Ангела Меркель покинула пост главы христианских демократов в 2018 году, но осталась канцлером. Обращаясь к участникам съезда, Лашет заявил, что Германия должна защищаться от правого экстремизма и проявлений ненависти в обществе. 59-летний политик является сторонником курса Меркель и, как считается, пользуется наибольшей популярностью среди однопартийцев.

"ХДС и Германия в моем представлении не нуждаются в генеральном директоре, председателе, нужен капитан команды, который будет руководить и давать направление", — заявил Армин Лашет.

Предполагается, что новый глава ХДС поведет консерваторов на парламентские выборы в этом году. Возможным кандидатами на пост федерального канцлера считается также премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер.

"Мы должны открыто признать, что нам предстоит решать больше проблемы. Не может быть никаких иллюзий о том, что народу Германии сегодня не до выборов. Их пока не волнует, кто может стать кандидатом на пост канцлера, они думают о том, как пережить кризис связанный коронавирусом", — отметил Маркус Зёдер.

Возглавляющая ХДС сейчас Аннегрет Крамп-Карренбауэр ещё год назад отказалась выдвигаться на переизбрание, ссылаясь на отсутствие поддержки.