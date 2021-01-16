США: последние дни с Трампом

Проблемы в сфере безопасности, пандемия, отставки, процедура импичмента Дональда Трампа. На этом фоне США готовятся к церемонии инаугурации и смене администраций: избранный президент Джо Байден вступит в должность в полдень 20 января. В Вашингтоне в преддверии этого события перекрыли значительную часть центра города, прилегающую к Белому дому и Конгрессу. Капитолийский холм оцеплен, доступа туда уже несколько дней нет для широкой общественности. К инаугурации в столицу прибудут около 25 тысяч бойцов Национальной гвардии США.

Тем временем еще один член администрации Трампа заявил о том, что уходит в отставку. Алекс Азар - министр здравоохранения и социальных служб США, сообщил, что покинет пост 20 января, когда официально завершится срок полномочий нынешнего президента. Ранее Азар осудил нападение на Капитолий сторонников Трампа.

За неделю до вступления в должность избранного президента Джо Байдена, который намерен прекратить исполнение смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне, в США впервые за последние 68 лет была казнена женщина. Байден вместо смертной казни предлагает назначать пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.