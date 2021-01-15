"Закладки" и метадон: как пандемия сказалась на мире наркотиков?

Запущенный район Прага в польской столице Варшаве стал притоном для наркоманов и дилеров: пустые бутылки, пачки из-под таблеток, окровавленные шприцы валяются рядом с заброшенными лачугами.

Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании и Европол предупреждают: пандемия COVID-19 оказывает массовое воздействие на ситуацию с наркотиками в Европейском Союзе.

COVID-19 запутывает логистику и цепочки поставок по всему миру. То же самое относится и к глобальным маршрутам контрабанды. Наркоторговцы и наркоманы - как они реагируют на COVID -хаос? За ответами мы приехали в Варшаву.

"Закладки" как тренд наркоторговли

Пандемия вынудила НПО "Прекурсор" реорганизовать свою работу на улицах. Анализы крови и обмен использованных шприцев на новые теперь делаются вне фургона. До пандемии, наркозависимых принимали внутри.

COVID увеличил количество сделок в даркнете и услуг по доставке на дом нелегальных веществ.

Европейский центр мониторинга наркотиков (EMDCCA) так оценил уличную торговлю: чтобы избегать усиленных нарядов полиции, личные сделки частично сменились "закладками", техникой, которую раньше использовали тайные агенты во время Холодной войны.

Эту тенденцию подтверждает бывшая наркоманка Ева, проходящая заместительную терапию метадоном.

Единственное, что изменилось с COVID: наркоторговцы не имеют прямого контакта с покупателями. Выглядит это так: один говорит другому: я положил наркотики туда или туда. У них нет физического контакта, все решается по телефону. Они кладут наркотики под камень или в какую-нибудь дыру в стене или что-то в этом роде Ева бывшая наркоманка

В центре для наркоманов мы знакомимся с Артуром, бывшим водителем грузовика, занимавшимся наркоторговлей и организованной преступностью. Он провел двенадцать лет в тюрьме за участие в похищениях. Артур вышел на свободу несколько лет назад и с тех пор борется со своей героиновой зависимостью. В начале 2020 года он начал заместительную терапию. Артур живет в своей машине: COVID мешает поиску работы.

Из-за пандемии будет все труднее и труднее находить деньги на наркотики. Может быть, именно этот страх и стал причиной того, что наркоманы вступают в программы заместительной терапии метадоном. Они не хотят потом мучиться от болей Артур бывший наркоман

Чтобы дать наркоманам возможность отказаться от героина, некоторые клиники предлагают заместительную терапию. До COVID-19, метадон раздавали ежедневно (под строгим контролем врачей). Из-за пандемии метадон теперь дают в больших количествах, достаточных на две недели, тем самым избегая толпы в пунктах распределения. Директор этого центра приветствует такие изменения.

Я думаю, что есть такие пациенты, для которых ежедневные визиты в клинику вредны, потому что это создает среду, подталкивающую к наркозависимости, ведь они оказываются в кругу таких же наркоманов. Тот факт, что приходится часто туда ходить, создает частые контакты с людьми, употребляющими и предлагающими продавать наркотики. Это опасно для них Александра Станчак-Верчиох директор одного из центров НПО "Прекурсор"

Польская политика в отношении наркотиков настаивает на легальных путях получения метадона в аптеках.

В юности Ольга увлекалась марихуаной, а затем стала героиновой наркоманкой. Пресытившись незаконной деятельностью и проблемами со здоровьем, она присоединилась к длительному заместительному лечению. Удивительно, но она против перехода с ежедневных раздаточных программ на еженедельные.

Честно говоря, есть довольно много людей, принимающих участие в метадоновой программе не для того, чтобы избавиться от своей проблемы, избавиться от наркозависимости, нет. Для них метадон - это не лекарство для замены наркотиков, они даже не пьют его, когда получают … они его перепродают. Из-за пандемии они получают метадоновые дозы, которых хватает на две недели… и они его продают. На эти деньги, все об этом знают, они покупают не еду, а наркотики Ольга бывшая наркоманка

Пандемия рушит надежды

Разрушая экономику, пандемия сильно ударила по рынку труда – тем самым разрушая надежды таких людей, как Войтек, найти легальный выход из порочного круга наркомании и преступности.

Пандемия изменила мою жизнь. После того, как я вышел из тюрьмы и сумел найти работу, сначала все казалось прекрасным. У меня была квартира... но потом-из-за COVID-19 – я снова потерял все: и работу, и квартиру. И получилось, что мне пришлось выбирать между тем, чтобы стать бездомным или снова начать воровать… Я знаю, что многие люди сталкиваются с такой ситуацией, что им приходится сейчас выбирать между тем или иным путем из-за пандемии Войтек бывший наркодилер

Побеседовав со своим терапевтом в метадоновой клинике, Войтек соглашается рассказать свою историю. У него была хорошая работа в модном баре. Но пандемия вернула его к прежней жизни: он снова начал воровать. Войтек – не его настоящее имя. После неудачных попыток найти нормальную работу в нескольких агентствах, он сдался…

Всю свою жизнь я работал на кухне, я профессиональный шеф-повар, но из-за пандемии работы для меня нет. В моей жизни был этап, когда я был наркоманом, и в течение более чем двух лет я также торговал тем, что употреблял, я имею в виду героин. Это же просто кошмар Войтек бывший наркодилер

Войтек перестал употреблять наркотики, но он все еще сильно зависим от алкоголя, азартных игр и женщин… Для удовлетворения этих пристрастий ему нужны огромные суммы денег, заработанные нелегально.

Это не так много, всего 3000 злотых (примерно 660 евро), это вообще ничего… Для обычного человека этого хватит на месяц, для меня-на один-два дня, максимум.... Я ворую со складов, в Варшаве их много... Сейчас, с пандемией, легче быть вором, чем иметь нормальную, легальную работу Войтек бывший наркодилер

Новые ухищрения наркотрафика

В то время, как Войтек продолжает свой грязный бизнес, мы направляемся в управление Польской пограничной службы.

Замдиректора следственного управления показывает нам ультрасовременную лабораторию по обнаружению наркотиков.

Из-за введенных ограничений на поездки из-за пандемии меньше транспортных средств пересекало европейские границы... и контрабандисты наркотиков начали пользоваться более изощренными способами…

Все чаще встречаются случаи, когда наркотики прячутся в специально сделанных конструкциях в раме автомобиля… Такой транспорт уже не может так легко пересекать границы, как до пандемии, из Испании через Францию и Германию в Польшу… Что касается будущего, мы думаем, что организованные преступные группы попытаются вернуться к доковидному уровню наркотрафика. Они хотят вернуть прежнюю прибыль от этой преступной деятельности. И они активизируют свои усилия» Аркадиуш Олейник замдиректора Следственного управления Пограничной службы Польши

Первая волна COVID-19 и ограничения на поездки вскоре сократили объем трансграничного наркотрафика. Но организованные преступные группировки быстро адаптировались. Борьба с наркоманией и наркотрафиком продолжается…