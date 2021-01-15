"Закладки" и метадон: как пандемия сказалась на мире наркотиков?Комментарии
Запущенный район Прага в польской столице Варшаве стал притоном для наркоманов и дилеров: пустые бутылки, пачки из-под таблеток, окровавленные шприцы валяются рядом с заброшенными лачугами.
Европейский центр мониторинга наркотиков и наркомании и Европол предупреждают: пандемия COVID-19 оказывает массовое воздействие на ситуацию с наркотиками в Европейском Союзе.
COVID-19 запутывает логистику и цепочки поставок по всему миру. То же самое относится и к глобальным маршрутам контрабанды. Наркоторговцы и наркоманы - как они реагируют на COVID -хаос? За ответами мы приехали в Варшаву.
"Закладки" как тренд наркоторговли
Пандемия вынудила НПО "Прекурсор" реорганизовать свою работу на улицах. Анализы крови и обмен использованных шприцев на новые теперь делаются вне фургона. До пандемии, наркозависимых принимали внутри.
COVID увеличил количество сделок в даркнете и услуг по доставке на дом нелегальных веществ.
Европейский центр мониторинга наркотиков (EMDCCA) так оценил уличную торговлю: чтобы избегать усиленных нарядов полиции, личные сделки частично сменились "закладками", техникой, которую раньше использовали тайные агенты во время Холодной войны.
Эту тенденцию подтверждает бывшая наркоманка Ева, проходящая заместительную терапию метадоном.
В центре для наркоманов мы знакомимся с Артуром, бывшим водителем грузовика, занимавшимся наркоторговлей и организованной преступностью. Он провел двенадцать лет в тюрьме за участие в похищениях. Артур вышел на свободу несколько лет назад и с тех пор борется со своей героиновой зависимостью. В начале 2020 года он начал заместительную терапию. Артур живет в своей машине: COVID мешает поиску работы.
Чтобы дать наркоманам возможность отказаться от героина, некоторые клиники предлагают заместительную терапию. До COVID-19, метадон раздавали ежедневно (под строгим контролем врачей). Из-за пандемии метадон теперь дают в больших количествах, достаточных на две недели, тем самым избегая толпы в пунктах распределения. Директор этого центра приветствует такие изменения.
Польская политика в отношении наркотиков настаивает на легальных путях получения метадона в аптеках.
В юности Ольга увлекалась марихуаной, а затем стала героиновой наркоманкой. Пресытившись незаконной деятельностью и проблемами со здоровьем, она присоединилась к длительному заместительному лечению. Удивительно, но она против перехода с ежедневных раздаточных программ на еженедельные.
Пандемия рушит надежды
Разрушая экономику, пандемия сильно ударила по рынку труда – тем самым разрушая надежды таких людей, как Войтек, найти легальный выход из порочного круга наркомании и преступности.
Побеседовав со своим терапевтом в метадоновой клинике, Войтек соглашается рассказать свою историю. У него была хорошая работа в модном баре. Но пандемия вернула его к прежней жизни: он снова начал воровать. Войтек – не его настоящее имя. После неудачных попыток найти нормальную работу в нескольких агентствах, он сдался…
Войтек перестал употреблять наркотики, но он все еще сильно зависим от алкоголя, азартных игр и женщин… Для удовлетворения этих пристрастий ему нужны огромные суммы денег, заработанные нелегально.
Новые ухищрения наркотрафика
В то время, как Войтек продолжает свой грязный бизнес, мы направляемся в управление Польской пограничной службы.
Замдиректора следственного управления показывает нам ультрасовременную лабораторию по обнаружению наркотиков.
Из-за введенных ограничений на поездки из-за пандемии меньше транспортных средств пересекало европейские границы... и контрабандисты наркотиков начали пользоваться более изощренными способами…
Первая волна COVID-19 и ограничения на поездки вскоре сократили объем трансграничного наркотрафика. Но организованные преступные группировки быстро адаптировались. Борьба с наркоманией и наркотрафиком продолжается…