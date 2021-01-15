Европейских бизонов вернут в графство Кент

Бизоны ... Эти звери, весом с автомобиль, обычно ассоциируются с широкими равнинами Северной Америки. Но живут они и в Старом Свете, где находятся под угрозой исчезновения. В Великобритании, в рамках программы увеличения среды обитания диких животных, будут разводить бизонов с целью вернуть их в леса графства Кент. Считается, что тысячи лет назад эти массивные создания бродили по территории королевства. Европейских бизонов называют инженерами экосистемы за их способность улучшать места обитания других видов.

Стэн Смит, сотрудник Kent Wildlife Trust: "Бизоны, как никакие другие животные, могут приспосабливаться к той, или иной среде обитания. В настоящее время бизоны - самые крупные наземные млекопитающие, которые могут проникать в густые леса. Они любят питаться корой деревьев. И это фантастика! Дело в том, что деревья, приглянувшиеся бизонам, в конце концов падают. Таким образом, в лесистой местности образуется больше света, что полезно для определенных растений и всех видов насекомых. Так что бизоны избавляют человека от использования бензопилы. И это естественное решение проблемы наших лесных массивов".

В Европе бизоны чуть было не исчезли к 1927 году. От полного уничтожения вид спасло только то, что в зоопарках содержались 54 особи. В 1954 году на свободу в Беловежскую пущу (на территорию Польши) были возвращены первые бизоны. Сейчас там насчитывается более тысячи бизонов. Ряд особей были переданы и в другие европейские страны.