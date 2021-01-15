Россия выходит из Договора по открытому небу

Россия заявила о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу. В МИД объяснили данное решение нарушением баланса интересов государств-участников, нанесением серьезного ущерб его действию и подрывом самой роли ДОН как "инструмента укрепления доверия и безопасности" ввиду выхода из него в ноябре 2020 года США.

"В связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях МИД России уполномочен заявить о начале внутригосударственных процедур по выходу Российской Федерации из ДОН. По их завершении соответствующее уведомление будет направлено депозитариям", - заявили в ведомстве.

Подписанный в 1992 году и вступивший в силу в 2002 году документ позволяет странам-участницам (до последнего времени их было 34, включая Россию, США и большинство европейских стран) открыто осуществлять разведывательные полеты над территорией друг друга, собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях партнеров с целью укрепления взаимного доверия и повышения транспарентности. Поводом выхода США из договора, по заявлению действующего президента Дональда Трампа, стали его многочисленные нарушения со стороны Москвы, в частности, закрытие для пролетов Калининградской области и территорий Абхазии и Южной Осетии. Россия обвинения отвергала.

Ранее Москва заявляла о своем стремлении добиваться того, чтобы оставшиеся участники ДОН продолжали выполнять договоренности. Глава МИД Сергей Лавров называл при этом условия, при которых Россия бы не последовала примеру США: европейский страны должны были предоставить Москве гарантии того, что собранная при полетах над территорией РФ информация не будет передаваться Вашингтону, а российские самолеты смогут продолжить инспектировать расположенные на европейской территории американские военные объекты. Заключение соответствующее соглашение так и не удалось.