Мощное землетрясение в Индонезии: десятки погибших, сотни раненых

Свыше трех десятков человек погибли на индонезийском острове Сулавеси в результате землетрясения магнитудой 6,2.

Подземные толчки произошли после полуночи, люди уже спали, этим объясняется высокое количество пострадавших - пока известно о более, чем шестистах раненых.

Сообщается, что окончательных списков жертв пока нет, власти собирают сведения о пропавших без вести.

Поисковые работы под завалами домов продолжаются, спасатели используют тяжелую технику.

Эпицентр землетрясения располагался недалеко от города Мамуджу на западе острова Сулавеси.