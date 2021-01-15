"Северный поток – 2": строительство возобновилось

Германия продлила разрешение на укладку труб газопровода "Северный поток-2" в своих водах. Также должно возобновиться строительство в водах Дании.

Из-за угрозы американских санкций из проекта вышли уже несколько европейских компаний, в том числе швейцарская фирма, чьи суда прокладывали трубы. Теперь в Балтике работают российские корабли.

В Берлине ожидают прояснения ситуации после переговоров с новой американской администрацией.

Хайко Маас, министр иностранных дел Германии:

"В решении о санкциях, которое было принято Вашингтоном в декабре, подчеркивается, что до введения санкций пройдут межправительственные консультации. Мы считаем это позитивным моментом и, конечно же, мы хотим обсудить эту тему с коллегами из Вашингтона, как только новая администрация примет дела".

Сейчас уложено уже более 90% труб, но проект подвергается постоянному давлению со стороны США. В Вашингтоне заявляют, что "Северный поток-2" поставит Европу в зависимость от российского газа. В Москве обвиняют США в нечестной конкуренции из желания продавать в Европу свой собственный газ.