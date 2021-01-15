Фарид Закария об уроках пандемии и движении к новому мироустройству

"Ближневосточный дневник" - новая программа Euronews, в которой наши гости говорят о глобальных событиях и тенденциях, влияющих на жизнь в регионе. В партнерстве с Арабским стратегическим форумом наш канал встречается с яркими личностями, такими как Фарид Закария.

Наш гость — один из самых влиятельных и популярных американских политических аналитиков, эксперт в области международных отношений, автор бестселлеров, среди которых - новая работа - "10 уроков для мира после пандемии".

Euronews: "Добро пожаловать, Фарид. Поздравляем с наступившим годом. А будет ли 2021 счастливее? Начало было немного трудным..."

Фарид Закария: "Да, нам выпал трудный старт, но он предвещает хорошее будущее. Давайте не забывать о двух важных вещах. Во-первых, стабильность американской демократии получила подтверждение, демократия одержала победу. Я знаю, что ситуация выглядит запутанной. Там столько гнева, столько несогласных в обществе! Но будет ли эта проблема решаться в демократических рамках? Ответ - да. Джо Байден вступит в должность, станет президентом, и мы будем двигаться дальше".

Euronews: "Поговорим о случившемся, о вторжении в Капитолий. Это должно стать предупреждением для других стран, где набирает силу популизм?"

Фарид Закария: "Да, я думаю, это настоящий вызов. В демократическом мире наблюдается некоторая дисфункциональность, на поверхность вышли бурлящие в обществе страсти, наметилась своего рода племенная лояльность вождю в пику лояльности демократии, верховенству закона.

Напомню: мы движемся к окончанию истории с ковидом, к пост-пандемическому миру. Первая фаза прошла довольно плохо, если честно. За исключением нескольких восточноазиатских стран, в остальном мире дела обстояли печально. Объединенные Арабские Эмираты хорошо контролировали коронавирус, с ним справились Тайвань и Южная Корея. Но в остальном мире пандемия была неуправляемой. Сейчас мы переходим к этапу, когда о себе заявят частные игроки - это и вакцины, и лечение. Думаю, здесь мы добьемся успеха".

Euronews: "Давайте поговорим о Ближнем Востоке и о возникших там сбоях, беспорядках после ухода США из ряда стран арабского мира. Мы видим других игроков, борющихся за влияние - это Турция, Россия, Китай, Иран. Насколько сложна ситуация? И как достичь определенной региональной стабильности?"

Фарид Закария: "Вы прекрасно сформулировали! Большинство людей не осознают, но основополагающим геополитическим условием действительно стал уход США. Я предсказал это в своей последней книге "Постамериканский мир будущего", в ней я пишу, что этот мир не будет приятным взгляду. Все началось на Ближнем Востоке со второго срока Буша, после войны в Ираке. Обама, а потом Трамп стали уходить из региона. Во-первых, потому что иракская война породила беспорядок, во-вторых, из-за реакции западного общества. США ведь обрели энергетическую независимость.

В итоге критики американского империализма не получили ни гармоничного мира, ни спокойствия. Речь идет в большей степени о региональном соперничестве и хаосе".

Euronews: "Американцы сокращают там присутствие, а европейцы? Они - крупнейшие доноры в регионе, у них хорошие связи. Но до сих пор они не набрали должного веса, верно?"

Фарид Закария: "Европа не будет там главным игроком. Европа как стратегический авторитет- не более чем идея. Европа - не супердержава. Мы бы хотели, чтобы она действовала слаженно и целенаправленно, но это не так. Европейцы имеют определенные сферы компетенции, они последовательны в торговле, в таких сферах, как антимонопольное законодательство. Но в том, что касается ключевых вопросов национальной безопасности Европа не перешла от замысла к реальности, не стала стратегическим тяжеловесом и не станет им".

Euronews: "Хочу спросить о "Соглашениях Авраама", названных в честь библейского патриарха. За этим стоит экономика, ведь так? Договоры заключили, чтобы снять напряженность, всех успокоить и активнее торговать. Может ли торговля быть цементом для более стабильного региона?"

Фарид Закария: "Я считаю, что соглашения просто великолепны! Это самое важное, пожалуй, даже единственное значительное внешнеполитическое достижение Дональда Трампа. Думаю, причина - в сфере национальной безопасности, в желании преодолеть атмосферу враждебности и страх перед Ираном. Это не значит, что торговля роли не играет. Реальная взаимозависимость в коммерческой плоскости была бы замечательной".

Euronews: "Возможно ли на этом фундаменте построить что-то вроде Кэмп-Дэвидских соглашений?"

Фарид Закария: "Думаю, вы правы. Надеюсь, что администрация Байдена постарается этим шансом воспользоваться. Да, они вроде собираются работа в этом направлении".

Euronews: "Насколько большим препятствием стало открытие Трампом посольства США в Иерусалиме?"

Фарид Закария: "Я так не думаю. Дело не в зданиях, а в обеспечении более уверенного ощущении, что палестинцев уважают больше, уважают их достоинство и определенный суверенитет. Вы можете отделить часть Восточного Иерусалима и назвать его "Иерусалим" или "Палестинский Иерусалим". Видите? Дипломатом за это зарплату платят, так что решения есть".

Euronews: "Давайте посмотрим на местных игроков. Теперь, когда Саудовская Аравия отменила эмбарго в отношении Катара, чего стоит ждать от Совета сотрудничества стран Персидского залива? Каковы перспективы для этих стран в плане лидерства в регионе?"

Фарид Закария: "Если бы Саудовская Аравия могла переосмыслить ситуацию, спросить себя о возможности возглавить Совет сотрудничества стран Персидского залива так, как это делалось традиционно - то есть с опорой на консенсус и мягкий подход, то, думаю, там многого можно было бы достичь. Считаю, что Мохаммед Бен Салман - необыкновенный реформатор. Он сделал то, чего долгое время добивались жители Саудовской Аравии. Правда, и плохое делал - сажал в тюрьмы тех, кто критиковал его реформы".

Euronews: "Позвольте вернуться к отмене эмбарго в отношении Катара. Значит ли это снижение давления в регионе? Израиль нормализовал отношения с ОАЭ, Бахрейном и Марокко. Может ли это принести стабильность?"

Фарид Закария: "Конечно, это хороший знак. Я бы хотел, чтобы внешняя политика Саудовской Аравии шла именно по этому пути. Блокада Катара была катастрофой. Помните, что Эр-Рияд предъявлял ряд требований как условие снятия эмбарго? Катар не выполнил ни одного, но блокаду все равно сняли. Если бы они опирались на консенсус, этот традиционный инструмент принятия решения в Совете сотрудничества стран Персидского залива, думаю, можно было бы многого добиться. Считаю "Соглашения Авраама" большим шагом вперед в этом направлении".

Euronews: "Давайте поговорим о ядерном потенциале Ирана. Соединенные Штаты вышли из соглашения, а Иран в настоящее время наращивает свою ядерную программу. Насколько это осложнит попытки разработать новое соглашение для Байдена и европейцев?"

Фарид Закария: "Проблема с действиями команды Трампа - в том, что очень сильно надавив на Иран, потом они оставили ситуацию там нестабильной, очень нестабильной. Полагаю, что администрация Байдена совершенно права, говоря: "Давайте попробуем вернуть Иран в ядерную сделку, а затем уже будем вести переговоры по всем остальным вопросам".

Euronews: "Перейдем к окружающей среде. Люди все меньше ездят и меньше летают. Джо Байден собирается присоединиться к Парижскому соглашению, но многие ученые считают, что этого недостаточно".

Фарид Закария: "Самой простой и эффективный мерой стало бы введение какого-нибудь налога на углерод. Я - сторонник свободного рынка. Никому не нужны слишком сложные правила. Налог на углерод и большие инвестиции в возобновляемые источники энергии - и вы увидите результат через 30-50 лет".

Euronews: "Ну, мы увидим и новые "желтые жилеты", так?"

Фарид Закария: "Вы поднимаете очень важный вопрос. Нужно обеспечить справедливый энергетический переход. Как это сделать с помощью налога на СО2? Некоторые тенденции имеют глобальный смысл и значение, но на местах перераспределение порой неудобно. Кто-то получает больше выгоды. а кто-то страдает. Возможно, нужен компенсационный механизм, субсидии для людей, чтобы объединить общество".

Euronews: "Давайте посмотрим на ситуацию через 10 лет... где мы будем?"

Мы - в середине переходного периода. Старый порядок меняется, мы движемся по нескольким линиям одновременно. Переходим из мира, где доминируют американцы, в мир, где голову поднимают другие страны, и не только Китай. Мы движемся к системе, в которой женщины действительно равны. Мы заново изобретаем мир - гораздо более инклюзивный, разнообразный, новаторский, продуктивный. У нас будут свои проблемы, но я думаю, что через 15 лет я предпочту жить в новой реальности, а не в сегодняшней". Фарид Закария

Euronews: "Итак, вы - оптимист и думаете, что мир выучит свои 10 уроков после пандемии?"

Фарид Закария: "Разве мы все усваиваем? Нет. Мы делаем ошибки? Конечно, причем иногда одни и те же! Но в целом да, мы учимся и будем продолжать учиться".