Pfizer снижает темпы производства вакцины

Компания Pfizer предупреждает о снижении темпов производства вакцины в ближайшие недели: это связано с тем, что фирма проводит подготовительные работы, чтобы резко нарастить производство препарата.

В Европе с определённым беспокойством следят за ситуацией

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

"Я немедленно связалась с главой Pfizer, и он объяснил, что действительно производство замедлится в ближайшие недели, но он гарантировал, что все дозы, запланированные на первый квартал, будут поставлены вовремя. Он лично следит за ситуацией и делает всё возможное, чтобы темпы производства выросли как можно скорее. Мы передали ему очень важное сообщение о том, что нам срочно нужны эти дозы".

В Португалии в пятницу начался новый "локдаун". За этот день скончались 159 человек — антирекорд с начала пандемии. В правительстве не исключили, что карантин продлится месяц. При этом, в отличие от прошлой весны, останутся открытыми школы и религиозные учреждения, а власти обещали оказать усиленную поддержку бизнесу.

В Великобритании тем временем обнаружили на своей территории один из двух новых бразильских штаммов коронавируса. В пятницу королевство прекратило авиасообщение со всеми странами Южной Америки, а также в Португалией, из-за её исторически тесных связей с Бразилией. А в понедельник Британия отменит все договорённости о транспортных коридорах, согласно которым некоторые категории путешественников освобождались от обязательного карантина.