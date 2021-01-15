COVID-19: вакцинация для всех

Во Франции первую дозу прививки против коронавирусной инфекции получили 318 тысяч человек.

В первоочередниках - обитатели медико-социальных учреждений, персонал, который за ними ухаживает, врачи и другие сотрудники стационаров, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, так называемой коморбидностью, наличие которой увеличивает риск развития COVID-19 в тяжелой форме.

Эта пациентка нефрологического отделения нуждается в диализе, она входит в группу риска, и вот что она говорит: "Я задавала себе вопросы по поводу возможных побочных эффектов, но польза от вакцины их превосходит".

Власти также открыли возможность для получения прививки и для тех, кто старше 75, но не страдает хроническими заболеваниями.

Жан Кастекс, премьер-министр Франции: "К концу января прививку получат свыше миллиона человек, наша кампания идет по плану. Было доставлено достаточное количество доз препарата, и мы также отложили еще на неделю ревакцинацию, поэтому полученный груз медикамента используется эффективно".

На другом берегу Ла-Манша власти планируют в течение ближайших четырех недель довести количество привитых (это те, кто входят в группы риска) до 15 миллионов человек.

Для этого были созданы и создаются так назваемые вакцинодромы, они находятся в радиусе примерно 10 миль - или 17 километров от любого жилья, и почти все могут до них добраться либо на общественном транспорте, либо на машине.

Однако в начале недели в ВОЗ уже выразили сомнение, что популяционный иммунитет может быть достигнут в течение этого года.

Причина: масштабная вакцинация идет лишь в самых развитых странах мира.

Ханс Клюге региональный директор ВОЗ по Европе: "95% из 23,5 млн доз вакцины были получены 10 самыми богатыми государствами. И мы, как международная организация, просто не можем не возражать против такого распределения жизненно важного препарата. Мы не можем позволить и дальше ситуации развиваться по такой схеме, ни одна страна не может быть оставлена без вакцины".

Еще в апреле французский лидер указывал, что на вакцину против коронавирусной инфекции не могут распространяться законы рынка, и что доступ к ней должно иметь все население планеты.

Но на настоящий момент в Европе прививка была получена приблизительно лишь 1% всего населения.

Эпедимиологи предупреждают, что в лучшем случае пандемию удастся взять под контроль не ранее осени текущего года.