В Якутию могут прийти 60-градусные морозы

Жители Якутии переживают самую суровую зиму за последнее десятилетие. Уже второй месяц столбик термометра держится ниже отметки в 40 градусов, а иногда опускается ниже 50. И это не предел. Метеорологи говорят, что холода продержатся минимум до конца месяца и предупреждают: в регион могут прийти 60-градусные морозы.

— Главное правило — не стоять на месте. Идти, идти и идти — самое главное правило. Все остальное, когда двигаешься, тепло.

Одни утепляются, другие говорят, что холода их не пугают, а детям морозы только в радость. В школах многих районов отменены занятия, пока не наступит относительное потепление.

— Установившийся холод, стужа даже можно ее назвать, на территории республики — это в принципе нормальное явление, но за последние 14 лет, то есть начиная с 2006 года, такой суровой зимы на территории Якутии не было, — говорит начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.

Такие холода — особая головная боль для автомобилистов. Водители вынуждены по несколько раз за ночь запускать двигатель, чтобы прогреть машину, и накрывают их специальными накидками, которые в народе называют “Наташами”.

— Когда я укрываю машину, я ее глушу. У нас таймер выставляется на самой сигнализации, если температура, например, касается минус 10, то автозапуск срабатывает. Прогревается двигатель и глушится. То есть таймер за ночь у нас производит где-то около двух автозапусков.

Саха-Якутия — самый крупный регион России. Здесь расположены населенные пункты, которые называют северными полюсами холода, — Оймякон и Верхоянск.