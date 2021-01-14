Что ждёт Навального в России?

После объявления Алексея Навального о своем возвращении из Германии в Россию 17 января рейсом авиакомпании "Победа", стало известно о том, что оппозиционный политик с 29 декабря прошлого года находится в федеральном розыске и может быть задержан сразу после прилета в Москву. Согласно расписанию, 17 января есть только один прямой рейс Берлин-Москва, прибывающий во Внуково в 19:20 по московскому времени.

По информации Федеральной службы исполнения наказания, Навальный уклонялся от контроля, назначенного судом в рамках соблюдения им испытательного срока по "делу Ив Роше".

11 января ФСИН подала в Симоновский суд Москвы ходатайство о замене назначенного и уже отбытого им условного срока на реальный.

При этом в России его ждет целая серия гражданских и уголовных дел.

В августе 2019 года Следственный комитет России (СКР) возбудил против Навального уголовное дело об отмывании денег в ФБК на сумму в 75 млн рублей.

29 декабря 2020 года на него было заведено второе уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере: следствие считает, что из собранных с 2016 года 588 млн руб. пожертвований для ФБК Навальный потратил на личные цели 356 млн руб.

30 декабря мировой суд Бабушкинского района Москвы возобновил рассмотрение дела против Навального о клевете на ветерана, приостановленного в августе прошлого года после его госпитализации.

Сам Алексей Навальный считает, что уголовные дела против него сфабрикованы, чтобы помешать его возвращению, но он и ранее заявлял о твердом намерении вернуться и поддержать усилия своей команды, готовящейся к сентябрьским выборам в Госдуму.

Навальный находится в Германии с конца августа прошлого года, где проходил лечение, а затем восстановление после предполагаемого отравления.