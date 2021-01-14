Экономика Германии сократилась впервые за 10 лет

Экономика Германии сократилась впервые за 10 летКомментарии
Немецкая экономика, крупнейшая в Европе, сократилась на 5% в 2020 году, завершив тем самым десятилетие непрерывного роста.
Введенные карантины сильно ударили по большей части деловой и потребительской активности. Но, как ни мрачны цифры, падение оказалось меньше ожидаемого.
Как уверяют эксперты, высокий уровень накопления сбережений у населения за 2020 год может подтолкнуть рост массового потребления и способствовать восстановлению экономики страны после завершения пандемии.
По данным государственного статистического управления Destatis, только строительный сектор показал подъем, в то время как промышленность и сфера услуг пережили глубокий спад.
При этом сельское хозяйство, финансовые услуги, недвижимость и информационно-коммуникационные услуги пострадали в меньшей степени.
Согласно осеннему прогнозу, в 2020 году экономика ЕС сократится на 7,4%, затем в 2021 году восстановится с ростом на 4,1% и на 3% в 2022 году.
По оценкам Destatis, дефицит федерального бюджета Германии в прошлом году составил 4,8% ВВП - это самый высокий показатель с 1995 года.