Экономика Германии сократилась впервые за 10 лет

Немецкая экономика, крупнейшая в Европе, сократилась на 5% в 2020 году, завершив тем самым десятилетие непрерывного роста.

Введенные карантины сильно ударили по большей части деловой и потребительской активности. Но, как ни мрачны цифры, падение оказалось меньше ожидаемого.

Как уверяют эксперты, высокий уровень накопления сбережений у населения за 2020 год может подтолкнуть рост массового потребления и способствовать восстановлению экономики страны после завершения пандемии.

По данным государственного статистического управления Destatis, только строительный сектор показал подъем, в то время как промышленность и сфера услуг пережили глубокий спад.

При этом сельское хозяйство, финансовые услуги, недвижимость и информационно-коммуникационные услуги пострадали в меньшей степени.

Мы рассчитываем, что следующий год, год, который наступил всего несколько дней назад, будет годом восстановления. Мы хотим, чтобы немецкая экономика снова выросла в этом году Петер Альтмайер министр экономики Германии

Согласно осеннему прогнозу, в 2020 году экономика ЕС сократится на 7,4%, затем в 2021 году восстановится с ростом на 4,1% и на 3% в 2022 году.

По оценкам Destatis, дефицит федерального бюджета Германии в прошлом году составил 4,8% ВВП - это самый высокий показатель с 1995 года.