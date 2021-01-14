Пандемия как театральный роман

Шесть персонажей - 4 исполнителя и два драматурга - в поисках, перефразируя Луиджи Пиранделло, творческого выхода из того, что весь мир сегодня называет локдауном.

Театр Беллини, один из ведущих в Неаполе, закрыт уже почти год.

Но те, кто решил сделать постановку на основе жизни в условиях, когда идти больше некуда, да и запрещено, выбрали его и в качестве крыши над головой, и в качестве площадки для сценического эксперимента.

Их спектакль называется "Красная зона".

Лючия Ланера драматург, режиссер-постановщик спектакля: "Мы стали живым зеркалом происходящего за стенами театра. Мы тут сидим под замком, как и практически все. Но нас поддерживает азарт ожидания, что когда-нибудь все вернется на круги своя, а люди придут в театр".

Давиде Сакко, соавтор пьесы "Красная зона": "Когда на премьере поднимется занавес, то зрители в зале поймут, что были те, кто сопротивлялся, как умел, несмотря и вопреки. В Италии вообще развита культура сопротивления обстоятельствам. И это снабдит нашу работу дополнительными контекстуальными красками, придав ей и объем, и новые смыслы".

Жизнь в театре - парафраз жизни в искусстве, но и напоминание, что именно культура - с ее кодами и шифрами, умением мобилизовать лучшее в человеческой натуре - помогает сохраниться в тяжелой ситуации.

Рассказывает актер Альфредо Ангеличи: "В античной Греции центрами жизни были гимнасии и палестры, больницы - но и театр. Потому что если верно, что в здоровом теле - здоровый дух, то верно и то, что здоровый дух помогает телу оставаться в добром здравии".

Журналист Euronews Лука Паламара передает из Неаполя: "Театр стал их домом в буквальном смысле. Сцена - не только площадка для представления, но и пространство для творческих экспериментов. Шесть персонажей собственным примером доказывают, что возможность для самовыражения существует и в такой, довольно тяжелой с бытовой точки зрения, ситуации".

По словам Даниэле Руссо, художественного руководителя театра Беллини, "идея возникла, когда обсуждали, какое политическое высказывание сегодня может сделать театр. Для нас театр должен продолжать оставаться храмом искуства, домом Мельпомены и Талии. Но требуются и новые формы, и новая манера работы с актерами".

Спектакль будут играть в течение одного вечера.

Шесть персонажей, нашедшие автора, но пока не нашедшие выход из пандемии.