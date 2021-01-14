23 пожилых норвежца скончались после вакцинации препаратом Pfizer

После вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech в Норвегии скончались 23 человека. Всем им было за 80, а некоторым - за 90. Всего с конца декабря прививку сделали свыше 25 тысяч жителей королевства. Первыми в очереди были постояльцы домов престарелых в Осло.

Норвежское агентство по лекарственным средствам сделало заключение, согласно которому причиной смертей стало "тяжелое течение уже имеющихся у пожилых людей заболеваний на фоне побочных эффектов" препарата (среди прочего, жара и аллергических реакций).

В связи со случившимся представитель агентства Стейнар Мадсен отметил наличие в редких случаях "факторов риска у пациентов старшего возраста с ослабленным здоровьем". Он призвал врачей применять индивидуальный подход при решении, кому из пациентов следует привиться, а кому - нет. В частности, медик напомнил, что особое внимание стоит обращать на подопечных с такими серьезными заболеваниями, как сердечная недостаточность, деменция и хроническая обструктивная болезнь легких.