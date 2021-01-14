Что такое семья? Попытка определить расколола правящую коалицию Латвии

Попытка латвийских националистов закрепить в конститутции понятие семьи как союза исключительно мужчины и женщины вызвала раздор в правящей коалиции страны. Парламентская фракция партии "Развитие/За!" назвала поправки, переданные на рассмотрение профильных комиссий с подачи ее союзников из объединения "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии", дискриминационными и призвала премьер-министра Кришьяниса Кариньша "серьезно обсудить" ситуацию. Согласно местным СМИ, в коалиционном соглашении было заранее прописано, что любые изменения к основному закону страны могут быть предложены лишь при их поддержке всеми партнерами.

"Тем семьям, которые не соответствуют выдуманным идеалам отдельной группы людей, цинично указывают на их более низкое место в иерархии. Такое деление на "семьи" и "не семьи" противоречит уважению к человеку, Европейской хартии основных прав и свобод и ценностям демократического государства. Поддержка включения в конституцию дискриминирующих поправок - это издевательство над принципами демократического европейского государства. Призываю отклонить эту провокацию", - заявила член партии "Развитие/За!" Мария Голубева.

Несвоевременным ранее уже назвал обсуждение поправок к конституции на фоне борьбы с коронавирусом премьер-министр.

В попытке расколоть Сейм националистов обвинила партия "Согласие", напомнив, что в парламенте есть люди "которые с чувством собственного достоинства "вышли из шкафа" и не скрывают свою нетрадиционную ориентацию". При этом в своем заявлении оппозиция отметила, что в условиях кризиса главное - солидарность и "взаимопонимание, а не ненависть".

Националисты выступили с данным предложением после того, как в ноябре суд Сатверсме принял решение в пользу однополой пары, которая требовала признать несоответствующим Конституции закон, согласно которому получить отпуск по рождению ребенка мог только отец ребенка, а не женщина-партнер его матери. Парламентарий от нацблока Янис Иесалниекс заявил о "самовольном, расширенном разъяснении понятия семьи, которое не отвечает ни воле законодателя, принимавшего 110-ю статью Конституции, ни представлению о семье латвийского общества".

Кроме политических оппонентов и союзников националистов, против поправок выступили более трехсот общественных деятелей, знаменитостей и - снеговиков. Организация Dzīvesbiedri опубликовала фотографии, на которых неподалеку от здания Сейма собралась группа "в белом" с плакатами "Защитим все семьи" и "Все семьи хороши".