Леди Гага исполнит гимн на церемонии инаугурации Джо Байдена

Леди Гага исполнит государственный гимн на церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена и его вице-президента Камалы Харрис 20 января. Известная своими выступлениями в поддержку ЛГБТ, движения BLM и прав женщин певица на протяжении всей предвыборной гонки активно агитировала за кандидата от Демократической партии.

Также в полуторачасовой телепередаче под названием "Празднующая Америка", посвященной церемонии, появится и латиноамериканская певица Дженнифер Лопес. С начала пандемии коронавируса она не раз привлекала внимание общественности к тому, что заболевших среди представителей этнических меньшинств в США несоразмерно больше, чем среди белого населения страны, а последствия кризиса они переживают тяжелее.

Среди других "звезд", пожелавших поучаствовать в 59-й церемонии инаугурации - актер и певец Джастин Тимберлейк, музыкант Бон Джови, актриса Деми Ловато.

Первый в истории страны лауреат премии "Народный молодежный поэт" (National Youth Poet) Аманда Горман, чернокожая активистка, которая в своих стихах поднимает такие темы, как дискриминация по расовой принадлежности, проблему насилия в обществе, климатические изменения на планете.

Клятву верности американскому флагу доверили чернокожей капитану пожарной команды Андрее Холл, главе отделения Международной ассоциации пожарных (IAFF) в округе Фултон, штат Джорджия. Профсоюз IAFF стал первым, поддержавшим кандидатуру Байдена на праймериз, когда тот вступил в предвыборную гонку. А Сильвестр Бимен, пастор Бефельской Африканской Методистской Епископальной Церкви из родного города Байдена Уилмингтона, штат Делавэр, произнесет благословение.

Глава инаугарационного комитета Тони Аллен заявил, что участники церемонии представляют собой "все разнообразие великой нации": "Они также привержены неизменному видению избранных президента и вице-президента новой главы нашей американской истории. Главы, в которой Америка едина в своем стремлении преодолеть глубокие разногласия и трудности, с которыми столкнулся наш народ, объединить страну, возродить душу нации".

Инаугурация Байдена и Харрис состоится на ступенях Капитолия. В связи с пандемией было решено провести церемонию в максимально усеченном формате. На фоне распространения COVID-19 жителей США ранее призвали не пытаться увидеть ее вживую. Организаторы выступили с новой просьбой - вообще не приезжать без особой надобности в Вашингтон - после штурма Капитолия 6 января. Сервис аренды жилья Airbnb отменил все бронирования в Вашингтоне на неделю начиная с 18 января.

Ранее действующий президент Дональд Трамп заявил, что не будет пристутсовать на церемонии, нарушив тем самым традицию, согласно которой в день инаугурации уходящий и избранный главы государства вместе подъезжают к Капитолию на автомобиле.