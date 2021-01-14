Эстонское правительство сформирует Кая Каллас

Лидер эстонской оппозиции и Партии реформ 43-летняя Кая Каллас станет первой женщиной премьер-министром этой балтийской страны. В течение двух недель она должна заручиться большинством в парламенте и сформировать правительство.

На посту премьера Каллас сменит Юри Ратаса, ушедшего в отставку из-за коррупционного скандала, в котором оказалась замешана возглавляемая им Центристская партия, за которую голосует большинство русскоязычных избирателей.

"Я думаю, что наши органы безопасности должны работать над этим делом, - сказала Каллас. - И, конечно же, любой, кто связан с ним, должен нести ответственность. Но наша политические ситуация - это то, что мы имеем прямо сейчас, и Юри Ратас, уходя, взял на себя ответственность. Я думаю, что в нынешней ситуации, сложившейся в связи с пандемией, нам нужно активное правительство, которое может принимать решения".

Юри Ратас возглавил эстонское правительство в 2016 году. Он объявил о своей оставке после того, как Центристскую партию как юридическое лицо, а также пять физических лиц (в том числе генсекретаря партии Михаила Корба) обвинили в выдаче государственного кредита девелоперу недвижимости Franco ("Порто франко") в обмен на пожертвования. Четверо из подозреваемых уже задержаны полицией.