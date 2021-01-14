ЦАР: атака на столицу Банги провалилась

Объединенные силы армии Центральноафриканской Республики, российских наёмников и миротворцев ООН отразили атаку повстанческой группировки "Коалиции патриотов за перемены" (КПК) на окраине Банги. В ходе боёв погиб одн миротворец. Попытка повстанцев захватить два контрольно-пропускных пункта на шоссе, ведущих в стллицу ЦАР, провалилась.

Жители Банги в панике покидают пострадавшие пригороды ПК9 и ПК12 , одни перемещаются в центр города, другие ищут более безопасные места.

"Я услышал выстрелы и испугался, - рассказывает один из местных жителей. - Я сказал своим, что хочу разобраться в происходящем, а потом найду их. Они ушли. И с тех пор я их не видел. До сих пор я не знаю, где моя семья, как мы будем теперь жить, если они убежали слишком далеко?"

Антиправительственная коалиция была сформирована крупнейшими группировками 18 декабря, чтобы не допустить проведения в ЦАР 27 декабря президентских выборов. Но планы повстанцев блокировать столицу и захватить другие крупные города страны потерпели неудачу. Победу на выборах одержал действующий президент страны Фостен-Арканж Туадера. Ожидается, что до 19 января Конституционный суд ЦАР подтвердит результаты голосования.