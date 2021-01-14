Умер художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский. Ему был 71 год.

Грачевский заразился COVID-19 21 декабря. Через неделю его госпитализировали. Перед новым годом его супруга Екатерина Белоцерковская сообщала, что он находится в стабильно тяжелом состоянии. Позже стало известно, что сценариста и режиссера перевели в реанимацию. В четверг утром появилась информация о том, что его повторно ввели в медикаментозную кому.

Борис Грачевский — один из создателей детского юмористического журнала "Ералаш", который выходит на экраны с 1974 года. До 2001 он был директором, а с 2002 года — художественным руководителем киножурнала. Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С.П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии по специальности "организация кинопроизводства".