В штате Индиана впервые за 70 лет казнили преступницу

В США в штате Индиана приведен в исполнение смертный приговор женщине-преступнице. Первая казнь за почти 70 лет.

52-летняя Лиза Монтгомери была признана судом виновной в совершении особо жестокого преступления - она убила женщину, находившуюся на позднем сроке беременности.

Адвокаты Монтгомери долши до высшей юридической инстации США, но Верховный суд постановил, что приговор можно привести в исполнение.

Казнь несколько раз откладывалась, защита Монтгомери ссылалась на проблемы с психикой, которые имелись у осужденной.

Лизе Монтгомери была введена смертельная инъекция.

Во время экзекуции у тюрьмы прошла акция противников смертной казни.