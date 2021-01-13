Конгресс США решает вопрос об импичменте Трампа

Конгресс США рассматривает вопрос об импичменте Дональда Трампа. В ходе дебатов в Палате представителей в поддержку этого предложения выступили и демократы, и некоторые республиканцы. Они возлагают на уходящего президента ответственность за штурм Капитолия 6 января, когда Конгресс обсуждал результаты выборов.

Противники импичмента вновь заявляют о фальсификации итогов голосования и обвиняют демократов во лжи. Они настаивают, что Трамп не может нести ответственности за насилие, которым обернулась демонстрация его сторонников в Вашингтоне.

Сам уходящий президент уверяет, что всегда выступал за мирный протест, хотя и считает выборы нечестными. Если импичмент состоится, Трамп потеряет привилегии бывшего главы государства и право участвовать в выборах в будущем.

Слушания в Палате представителей проходят при усиленных мерах безопасности, в Капитолии размещены силы Национальной гвардии.

Жертвами противостояния протестующих против избрания Джо Байдена и сотрудников силовых структур в Вашингтоне 6 января стали пять человек. Эти события легли в основу десятков уголовных дел, арестованы наиболее известные участников штурма здания Конгресса.