В Швейцарии усилены ограничительные меры

Правительство Швейцарии продлило до конца февраля действие ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса. Останутся закрытыми рестораны, музеи, библиотеки и спортивные центры

Кроме того, с понедельника в стране закроются магазины и рынки, торгующие товарами, которые не отнесены к категории "основных".

Федеральный совет также принял решение, что на частных мероприятиях вместе могут находиться не более пяти человек. Сотрудники предприятий должны по возможности работать дистанционно. Вводится обязательное ношение защитной маски, если в одном офисе работают несколько человек.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Швейцарии увеличилось за последние сутки на три тысячи. В правительстве заявляют, что хотят избежать третье волны заражений. Эпидемическая ситуация остается крайне напряженной и система здравоохранения испытывает высокую нагрузку.

Власти Швейцарии заявили, что в ближайшее время не рассчитывают на изменение ситуации в лучшую сторону из-за распространения новых штаммов коронавируса.