С началом пандемии 340 миллионов христиан подверглись гонениям в мире

С началом пандемии по всему миру усилились гонения на христиан. По данным экспертов международной неправительственной организации Open Doors ("Открытые двери" - в переводе на русский), за 2020 год преследованию подвергались около 340 миллионов верующих, в частности, католиков, православных, протестантов, баптистов и евангелистов, тогда как годом ранее речь шла о примерно 260 млн. По словам Патрика Виктора, главы НПО, в Африке речь идет о каждом шестом христианине.

В первой десятке рейтинга стран, где христианам приходится труднее всего, Северная Корея, Афганистан, Сомали, Ливия, Пакистан, Эритрея, Йемен, Иран, Нигерия и Индия. Как отмечают исследователи, в сложных ситуациях представители религиозных меньшинств зачастую превращаются в "козлов отпущения", потому на фоне ограничительных мер и ухудшения экономической ситуации данная тенденция и проявила себя столь ярко.

"Христианские меньшинства сталкиваются с беспрецедентным ростом насилия и более жесткой дискриминацией. COVID-19 усилил тенденции, которые мы наблюдали в течение последних нескольких лет", - пишет НПО.

Рождество в иракском городе Басра AP Photo/Nabil al-Jurani

Так, например, за прошедший год политические деятели нередко возлагали ответственность за быстрое распространение инфекции именно на христиан, против них разворачивались целые кампании в соцсетях (Сомали, Уганда). Где-то, в особенности, на местном уровне, верующим недоставало гуманитарной помощи (Индия, Пакистан). В некоторых больницах государств Персидского Залива бывали случаи, когда лечить заразившихся коронавирусом приходилось исключительно врачам-христианам. Причем зачастую делали они это без элементарных средств личной защиты - масок. В Камеруне, Эфиопии и Мали исламисты воспользовались ограничениями на передвижения по стране, чтобы усилить атаки против общин.

Организация отмечает, что особенно тяжелым во время пандемии стало положение представительниц христианских меньшинств. В странах Залива снизилось количество полицейских в публичном пространстве, и девушки и женщины чаще, чем ранее, становились жертвами похищений, принудительно выдывались замуж. Выросло и число случаев, когда запертые из-за карантина в своих домах новообращенные христианки подвергались насилию со стороны мужа или других членов семьи

Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Пекине Mark Schiefelbein/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved

Количество убитых христиан выросло за год пандемии на 60% - с почти трех тысяч до 4,7 тыс. Причем 90% нападений совершено в Африке к югу от Сахары, их подавляющее большинство - в Нигерии, где за последние месяцы значительно усилилось влияние радикальной исламистской группировки "Боко Харам", в частности, взявшей на себя ответственность за похищение 333 школьников в штате Кацина на севере страны в декабре.

Эксперты отмечают: речь при этом идет не исключительно о религиозной дискриминации. Нередко преследование христиан связано с религиозным национализмом, как, например, в Индии или Турции, усиленным контролем со стороны государства (проверки церквей в Китае) или деятельностью организованных преступных групп.