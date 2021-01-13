Авиакатастрофа над Яванским морем: спасатели отправили в полицию 90 мешков с останками

Более 3600 спасателей ищут обломки самолета, разбившегося 9 января через несколько минут после вылета из Джакарты, и останки пассажиров. Участники поисковой операции уже отправили в полицию 90 мешков с останками для процедуры опознания.
Во вторник на дне Яванского моря был найден бортовой самописец, регистрирующий параметры полета. Спасатели продолжают поиски второго "черного ящика", который записывал переговоры членов экипажа.
На борту самолета находились 62 человека. Все они погибли. По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, но затем, после отметки в 3,3 тыс. метров, за одну минуту снизился на 3 тыс. метров.
Другие No Comment
Мадагаскар: морская вода вместо еды
Мне двадцать лет: в Японии отметили День совершеннолетия
Снегопад в Японии: один погибший, свыше 70 пострадавших
Замёрзшее озеро Дал в индийском Кашмире
В Судане открыт новый лагерь для беженцев из Эфиопии
День Чёрного назарянина в Маниле
"Зимний вернисаж" в Перми
Перекличка в зоопарке
Владимир Путин встретил Рождество на острове
Крещенские купания без мер предосторожности
Острова из отходов в русле когда-то чистейшей реки
Праздник Богоявления: волхвы прочат конец пандемии
Мировое турне вакцин от коронавируса
Пивная кружка как знак протеста
В Сантьяго открыты "Святые врата"
"Умное" зеркало для занятий спортом
Аквалангисты в традиционных нарядах
Традиционные прыжки в Тибр без зрителей
"Представление без зрителей": в европейских столицах встретили Новый год
Мощный шторм в Неаполе