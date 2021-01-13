Авиакатастрофа над Яванским морем: спасатели отправили в полицию 90 мешков с останками

Более 3600 спасателей ищут обломки самолета, разбившегося 9 января через несколько минут после вылета из Джакарты, и останки пассажиров. Участники поисковой операции уже отправили в полицию 90 мешков с останками для процедуры опознания.

Во вторник на дне Яванского моря был найден бортовой самописец, регистрирующий параметры полета. Спасатели продолжают поиски второго "черного ящика", который записывал переговоры членов экипажа.

На борту самолета находились 62 человека. Все они погибли. По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, но затем, после отметки в 3,3 тыс. метров, за одну минуту снизился на 3 тыс. метров.