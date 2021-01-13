Алексей Навальный сообщил, что в это воскресенье он возвращается в Россию

Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что возвращается в Россию. У себя в соцсетях он написал, что купил билеты авиакомпании "Победа" на 17 января. Политик рассказал, что в среду утром сделал несколько упражнений, в том числе отжимания и приседания, и понял, что почти здоров и может наконец вернуться домой.

— Приехать в Германию — это был не мой выбор. Это классная страна, но здесь я оказался не по своей воле. Я оказался здесь, потому что меня пытались убить те люди, которые сейчас обиделись на то, что они меня все-таки не убили и я выжил, и теперь угрожают меня посадить.

Навальный добавил, что вопрос "возвращаться или нет" перед ним никогда не стоял, и сказал, что скучает по своей стране — России — и по своему городу — Москве.

— Они делают все для того, чтобы испугать меня. И Путину осталось только повесить над Кремлем огромный плакат: “Алексей, пожалуйста, ни в коем случае не возвращайся обратно домой”.

Несколько месяцев назад в интервью изданию Der Spiegel Навальный заявил, что за отравлением стоит Владимир Путин и никаких других версий у него нет. В декабре оппозиционный политик опубликовал расследование, в котором назвал имена сотрудников ФСБ, причастных к отравлению, а также запись телефонного разговора с одним из них. В ФСБ этот ролик назвали "подделкой" и "провокацией" при поддержке иностранных спецслужб.