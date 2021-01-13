Иран вводит в строй крупнейший боевой корабль

Иран начал крупные морские учения в Оманском заливе. Среди прочего, моряки принимают в строй крупнейший в истории иранского флота 230-метровый корабль "Макран", переделанный из танкера. Он способен нести вертолёты и катера спецназа и оснащён системами разведки и связи, а запасы судна — около 100 тысяч тонн топлива и воды.

По замыслу адмиралов, "Макран" будет служить передовой базой для обеспечения действий флота в дальней морской зоне — Индийском океане и Красном море. Причём по заявлениям из Тегерана, планируется переоборудовать ещё несколько судов такого типа.

Учения проходят на фоне нового обострения отношения с США. Ещё в начале месяца было объявлено, что иранский флот повысили статус боеготовности, а на прошлой неделе Иран провёл крупные учения с применением беспилотников. В акватории Персидского залива остаётся боевая группа американского авианосца "Нимитц".