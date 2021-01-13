Трамп: первый с двумя импичментами

Палата представителей конгресса США одобрила резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу. В числе депутатов, голосовавших "за" — 10 республиканцев. Многие другие его однопартийный заявили, что Трамп несёт свою долю ответственности, но столь скорое вынесение импичмента без масштабного расследования и обсуждения было бы неверным шагом.

Сам президент на этом фоне призвал сторонников не устраивать акций протеста, "воздержаться от насилия, нарушения закона и вандализма в любом виде".

Дональд Трамп стал первым в истории хозяином Белого дома, против которого было выдвинуто целых два импичмента. Первый — год назад, его обвиняли в злоупотреблении властью. Но тогда инициатива не нашла необходимой поддержки в Сенате.

В этот раз верхняя палата может просто не успеть проголосовать по этому делу до окончания президентского срока Дональда Трампа — 20 января.

Главу государства обвиняют в подстрекательстве к мятежу: речь идёт о событиях шестого января, когда группа манифестантов ворвалась в Капитолий. Жертвами беспорядков тогда стали пять человек. Демократы и многие республиканцы считают, что именно президент спровоцировал их на акт насилия своими заявлениями.

Теперь в столицу введены части Национальной гвардии, обеспечивать порядок во время инаугурации Джо Байдена будут около 200 тысяч военнослужащих.