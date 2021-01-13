ФРГ: рост заражений и смертей

В Германиии количество летальных исходов от COVID-19 выросло на более, чем тысячу, и составило на утро среды свыше 42 тысяч человек.

Эти цифры сообщил Институт Роберта Коха.

За несколько часов до этого власти федеральной земли Баден-Вюртемберг заявили, что тесты подтвердили первый случай заражения южно-африканским штаммом коронавируса .

Общее число инфицированных в ФРГ увеличилось на почти 20 тысяч человек, в одной из наиболее пораженных эпидемией земель - Саксонии - уровень заболеваемости составляет больше 232 человек на 100 тысяч населения.

Несмотря на масштабную вакцинацию - а в Германии уже привиты почти 700 тысяч человек, эпидемию не удается взять под контроль.

Со сслылкой на ведомство федерального канцлера Меркель сообщается, что локдаун в стране может быть продлен еще на восемь, а то десять недель.