Париж репатриировал из Сирии детей французских джихадистов

Париж репатриировал из Сирии семь детей французских джихадистов. До сих пор они находились в лагерях для перемещенных лиц, контролируемах курдскими силами. Несовершеннолетние в возрасте от 2 до 11 лет были переданы "судебным органам" и "под опеку соцслужб", отметили в МИД страны. Всем им была необходима особая медицинская помощь, оказать которую на месте не представлялось возможным, заявили французским СМИ представители курдской администрации.

Данная новость в очередной раз вызвала ожесточенные дебаты в обществе по поводу судьбы французских исламистов, отправившихся на войну. Одни разделяют официальную позицию властей и выступают против возвращения джихадистов, настаивая на том, чтобы тех судили на месте заключения в Сирии и Ираке как сторонников группировки "Исламское государство". Другие упрекают Париж в оставлении в беде собственных граждан: всего с марта 2019 года на родину вернулись только 35 детей, чьи родители-исламисты погибли или чьи матери добровольно согласились с ними расстаться.

По данным Комитета по правам ребенка ООН, сегодня под угрозой жизнь, психическое здоровье и развитие около 200 французских детей, содержащихся в палаточных лагерях на северо-востоке Сирии. Близкие и родственники джихадистов требуют вернуть на родину не только их, но и 150 взрослых.

Объединенный коллектив семей заявил о "горьком привкусе" операции по репатриации: "Большинство детей по-прежнему остаются в лагерях, их ждет новая сирийская зима, еще один год заключения без возможности посещать школу, у них нет ни защиты, ни каких-либо прав. А условия, в которых они вынуждены жить правозащитники уже расценили как нечеловеческие и унижающие достоинство".

В свою очередь, ряд наблюдателей отмечает высокий риск побега из лагерей для перемещенных лиц. По данным Центра анализа терроризма, 13 французских джихадистов, в том числе девушка одного из исламистов, совершивших теракты во Франции в январе 2015 года, уже бежали.

Всего в сирийских лагерях, подконтрольных курдским силам, как утверждают их представители, содержатся около 4 тысячи женщин и 8 тысяч детей, граждан иностранных государств.