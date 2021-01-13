Дания ограничила въезд и выезд

Дания ввела жёсткий контроль на границах. С понедельника иностранцев пускают только по уважительной причине, а датчанам настойчиво рекомендуется не покидать родину: все страны мира сейчас рассматриваются с эпидемической точки зрения как "красные" — то есть максимально опасные.

Приезжающие из граничащих со страной регионов Германии и Швеции могут предъявить отрицательный результат теста недельной давности. А путешественникам из более дальних стран, в том числе авиапассажирам, придётся показать тест, сделанный не раньше, чем за 24 часа.

Такие меры связаны с появлением новых штаммов коронавируса из Великобритании и Южной Африки. Датские власти заявляют, что хотят выиграть время для массовой вакцинации. Новые ограничения будут действовать минимум до конца недели.