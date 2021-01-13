"Ситуация, не оставляющая выбора": Европа продлевает локдауны

В Нидерландах с 17-миллионным населением число зараженных достигло почти 900 тысяч человек, а количество умерших превысило 12 с половиной тысяч человек, и правительство, таким образом, оказалось в ситуации, не оставляющей выбора - локдаун в королевстве продлен еще на три недели.

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов: "Уровень инфицирования не снижается в достаточной степени, мы имеем дело с угрозой стремительного распротсранения британского штамма. И это вызывает у нас колоссальную озабоченность. И это еще мягко сказано".

В самом Соединенном Королевстве число зараженных уже превысило три миллиона, а по уровню летальных исходов от COVID-19 Альбион ставит антирекорды - на утро среды количество умерших превысило 83 тысячи человек.

Власти призывают жителей к ответственности и к пониманию, что от поведения каждого баланс между жизнью и смертью может сместиться в любую сторону.

Глава МВД Прити Пател заявила, что в случае недостаточного соблюдения правил или их игноривания нарушители будут передаваться в руки полиции. "Я поддержу правоохранителей в их решениях и действиях", - предупредила она.

Но точка зрения властей не всегда и не во всем разделяется населением, особенно той его частью, что прямо пострадала - экономически в том числе - от ограничительных мер.

На Апеннинах в Риме протестовали работники туристической отрасли.

Вот что сообщил один из манифестантов: "Мое агентство не работает с 11-го марта. Мы лишились доходов и прибылей, это десятки и десятки тысяч евро, а если же эти цифры суммировать, то речь пойдет уже о миллионах".

Во Франции в среду состоится Совет обороны, на котором будут приняты решения, касающиеся пандемии, и о них глава кабмина объявит в четверг.