Власти Европы обещают ускорить вакцинацию

Вакцинация от коронавируса набирает обороты, но пандемия не отступает. Официальное число жертв COVID-19 в Великобритании превысило 100 тыс. человек. По данным министерства здравоохранения, более 1,5 тыс. инфицированных скончались за последние сутки. Это худший показатель с начала пандемии. Правительство в этих условиях обещает максимально ускорить вакцинацию от коронавируса. «Мы будем прививать людей круглосуточно, без выходных, как только это будет возможно», — заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Ускорить вакцинацию обещали и власти Франции. По последним данным министерства здравоохранения, первую прививку получили всего около 200 тыс. человек — это медицинские работники, имеющие повышенный риск осложнений. В городе Нанси начали вакцинировать следующую приоритетную группу — жителей старше 75 лет.

К концу января правительство обещало привить миллион человек. В экспертном совете при кабинете министров подчеркивают, что необходимо действовать быстро в свете распространения новых штаммов коронавируса. Из-за этих мутаций карантинные меры ужесточены в Швейцарии, где наряду с музеями, спортивными центрами и ресторанами закрывают магазины, которые не продают товары первой необходимости.

В России тем временем дан старт массовой вакцинации от коронавируса. Президент Владимир Путин поручил прививать всех россиян со следующей недели. В Российском фонде прямых инвестиций в понедельник заявляли, что вакцину от коронавируса в рамках национальной кампании получили уже более 1,5 млн человек.