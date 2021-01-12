Трамп предостерегает от импичмента

Трамп предостерегает от импичментаКомментарии
Уходящий президент США Дональд Трамп заявил об опасных для страны последствиях в случае, если Конгресс объявит ему импичмент. В преддверии слушаний по этому вопросу в Палате представителей он обратил внимание на масштабы недовольства, которое может вызвать такое развитие событий у его сторонников.
Вопрос об импичменте Дональда Трампа перед Конгрессом уже во второй раз поставили демократы — политик может лишиться привилегий бывшего президента, а также права на участие в выборах в будущем. Глава государства формально сменится 20 января, так что в Сенате этот вопрос будет обсуждаться уже после инаугурации Джо Байдена.
Противники Трампа обвиняют его в подстрекательстве к насилию и штурму Капитолия в день утверждения победы Байдена на президентских выборах. Трамп настаивает, что всегда выступал против насилия, хотя считает, что итоги голосования были сфальсифицированы.