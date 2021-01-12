Трамп предостерегает от импичмента

Уходящий президент США Дональд Трамп заявил об опасных для страны последствиях в случае, если Конгресс объявит ему импичмент. В преддверии слушаний по этому вопросу в Палате представителей он обратил внимание на масштабы недовольства, которое может вызвать такое развитие событий у его сторонников.

Мы не хотим насилия и никогда не хотели насилия, никакого абсолютно. Что касается импичмента, то это действительно продолжение величайшей охоты на ведьм в истории политики. Это нелепо, это абсолютно нелепо. Этот импичмент вызывает ярость, но вы стоите на своём. Это действительно ужасно, то, что они делают. Дональд Трамп Президент США

Вопрос об импичменте Дональда Трампа перед Конгрессом уже во второй раз поставили демократы — политик может лишиться привилегий бывшего президента, а также права на участие в выборах в будущем. Глава государства формально сменится 20 января, так что в Сенате этот вопрос будет обсуждаться уже после инаугурации Джо Байдена.

Противники Трампа обвиняют его в подстрекательстве к насилию и штурму Капитолия в день утверждения победы Байдена на президентских выборах. Трамп настаивает, что всегда выступал против насилия, хотя считает, что итоги голосования были сфальсифицированы.