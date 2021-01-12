Впечатляющие спутниковые снимки Испании в снегу

Облака над Испанией рассеялись, позволив спутникам запечатлеть последствия исторического снегопада Филомена, накрывшего Мадрид и другие части Испании толстым снежным покровом.
Генеральный директорат по оборонной промышленности и космосу Европейской комиссии поделился с нами этими яркими снимками заснеженной Испании. Фотографии были сделаны спутником Sentinel 2.
Под снегом оказался Международный аэропорт Мадрид-Бара́хас имени Адольфо Суареса. Всего несколько взлетно-посадочных полос смогли очистить для выполнения нескольких рейсов.
А вот южные пригороды Мадрида.
Sentinel 2 запечатлел "край" Филомены в Эррера-дель-Дуке, Бадахос.
На северной границе Испании в Замору и Вальядолиде снега очень мало.
В долине Тьетар снега также не оказалось.
Однако город Авила к северо-западу от Мадрида проснулся в снегу.
Шторм обошел традиционно заснеженную Сеговию стороной.
А вот Толедо таким снежным мы, кажется, еще не видели.