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Заснеженный город Толедо.
Заснеженный город Толедо.   -   Авторское право  euronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии

Впечатляющие спутниковые снимки Испании в снегу

 Rafael Cereceda
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Облака над Испанией рассеялись, позволив спутникам запечатлеть последствия исторического снегопада Филомена, накрывшего Мадрид и другие части Испании толстым снежным покровом.

Генеральный директорат по оборонной промышленности и космосу Европейской комиссии поделился с нами этими яркими снимками заснеженной Испании. Фотографии были сделаны спутником Sentinel 2.

euronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии
Центр Мадрида под снегомeuronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии
euronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии
Центр Мадрида завален снегом.euronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии

Под снегом оказался Международный аэропорт Мадрид-Бара́хас имени Адольфо Суареса. Всего несколько взлетно-посадочных полос смогли очистить для выполнения нескольких рейсов.

euronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии
Аэропорт Барахас не работал все выходные.euronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии

А вот южные пригороды Мадрида.

euronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии
Плотное белое одеяло на юге Мадридаeuronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии

Sentinel 2 запечатлел "край" Филомены в Эррера-дель-Дуке, Бадахос.

euronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии
Граница шторма в Эррера-дель-Дуке, Бадахосeuronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии

На северной границе Испании в Замору и Вальядолиде снега очень мало.

euronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии
В Заморе и Вальядолиде больше привыкли к суровой зиме, но Филомена почти не принесла снега.euronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии

В долине Тьетар снега также не оказалось.

euronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии
В Талавера-де-ла-Рейна и в долине Тьетар почти не было снегаeuronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии

Однако город Авила к северо-западу от Мадрида проснулся в снегу.

euronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии
Авила под снегомeuronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии

Шторм обошел традиционно заснеженную Сеговию стороной.

euronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии
Небольшой снег в Сеговииeuronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии

А вот Толедо таким снежным мы, кажется, еще не видели.

euronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии
оледо, каким мы никогда его не виделиeuronews / Sentinel Hub / Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса Европейской комиссии

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