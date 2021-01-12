Восемь погибших при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге

При пожаре в девятиэтажке в Екатеринбурге, по предварительным данным, погибли восемь человек, в том числе семилетний ребенок. Девять человек пострадали, включая 17-летнего подростка. Его доставили в детскую больницу с отравлением угарным газом и ожогами I и II степени коленей и обеих стоп.

По данным облпрокуратуры, погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах жилого дома. В частности, как пишут СМИ, не удалось спасти заблокированных на 9-м этаже семилетнюю девочку и ее мать, которая писала в Twitter, что они задыхаются от дыма и просила о помощи.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело за "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

По данным пресс-службы регионального Главного управления МЧС, площадь пожара составила 30 квадратных метров. Из-за плотного задымления из подъезда были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей. Позже все вернулись в свои квартиры.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что семья, которая проживала в квартире, ставшей очагом возгорания, была неблагополучной. "К сожалению, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем в одной из квартир(...) Сейчас по линии соцполитики разбираемся, какую помощь можем оказать пострадавшим. Семья, где был очаг возгорания, к сожалению, по предварительным данным, неблагополучная", - приводятся в сообщении мэрии слова и.о. главы города Алексея Орлова.

По его информации, отопление в доме, где произошел пожар, не отключали. При этом подъезд, в котором произошел инцидент, был временно обесточен.