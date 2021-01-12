Маска жизни смерти: ни взлететь, ни вздохнуть

Отслужившие свой срок и выброшенные в неположенных местах защитные маски, которые помогают спасать жизни людям во время пандемии, представляют смертельную опасность для животных в дикой природе. Морские существа и птицы погибают от того, что либо проглатывают использованные медицинские изделия, либо путаются в них и не могут выбраться.

Джордж Леонард, научный сотрудник Ocean Conservancy: "Маски и перчатки - серьезную проблема, особенно для крупных животных. Я говорю о морских черепахах, птицах, а так же рыбах. Материалы из которых изготавливают эти предметы, вряд ли окажут влияние на фитопланктон и зоопланктон, основу пищевой цепи. Но проблема в том, что по сути в настоящее время вся пищевая цепь находится под угрозой. А такие материалы, как пластик и ему подобные, разлагаются сотни лет, постепенно распадаясь на все меньшие и меньшие частицы" .

Неприятности подстерегают живых существ и на суше. Птицы, путаясь в тесемках маски, не могут взлететь. У них отекают лапки. Повезет тем пернатым, которых заметят и отнесут в ветклинику. Крошечные обезьяны, подбирающие маски их грызут. Это может обернуться удушьем. С наступлением второй волны пандемии нас может накрыть еще и новая экологическая катастрофа, предупреждают ученые и просят людей не засорять окружающую среду.