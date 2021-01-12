В Гвинейском заливе процветает пиратство

Гвинейский залив в прошлом году стал наиболее опасной зоной мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. В последние месяцы в этом регионе значительным образом участились нападения на нефтяные танкеры. По данным экспертов, пиратство в Гвинейском заливе — это целая индустрия и разбойники получают доход за счет продажи оружия, контрабанды нефти и выкупов за похищенных людей. В этой зоне орудуют по меньшей мере 11 вооруженных группировок, члены которых хорошо знакомы с географией дельты Нигера. При этом морское пиратство возникло здесь на фоне выступлений повстанцев против федеральных властей и деятельности нефтяных компаний, речь идет, в частности, о "Движении за освобождение дельты Нигера".

В прошлом году пираты похитили около 150 членов экипажей. По оценкам Международного бюро судоходства, на район Гвинейского залива приходится 95% всех таких похищений в мире. Большинство случаев происходит в территориальных водах Нигерии. Наблюдатели отмечают, что без помощи людей, работающих в правительстве и службах безопасности Нигерии, пираты не смогли бы чувствовать себя настолько свободно.