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Россия

Суд перенес допрос Ивана Голунова из-за неявки адвоката экс-полицейского

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 Мария Горковская
журналист "Медузы" Иван Голунов
журналист "Медузы" Иван Голунов   -   Авторское право  Pavel Golovkin/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
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Мосгорсуд перенес на 18 января допрос журналиста Ивана Голунова по делу бывших полицейских управления внутренних дел по ЗАО Москвы, которых обвиняют в его незаконном задержании, фабрикации против него улик, а также избиении корреспондента. Сообщается, что это связано с неявкой на заседание из-за болезни Андрея Виноградова, адвоката одного из пяти обвиняемых.

Перед тем как участники процесса удалились из зала судья Сергей Груздев заявил о неуважительном отношении некоторых из них к суду: "Сегодня звонит жена Ляховца (одного из обивиняемых - прим.) секретарю и говорит: а что, нас сегодня в суд пустят? Это то же самое, что обратиться ко мне в вагоне метро: что будет происходить в процессе у нас на завтрашнем заседании?". Он отметил, что отныне все вопросы будут решаться по почте, а не по телефону.

Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова задержали в июне 2019 года. Полицейские утверждали, что нашли у него мефедрон. Позже, на фоне широкой общественной кампании в поддержку журналиста, обвинения с него сняли из-за отсутствия доказательств. Голунов заявил, что нароктики ему подбросили, а произошедшее связал со своей профессиональной деятельностью. На пятерых полицейских - Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Игоря Ляховца, Максима Уметбаева иДениса Коновалова - завели уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, незаконном хранении наркотиков в составе преступной группы. Только последний полностью признал вину.