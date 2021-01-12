"Я - вакцинирован": итальянские медики мотивируют коллег сделать прививку от коронавируса

В итальянских больницах идет активная компания по вакцинации персонала от коронавируса. Врачи и медсестры получают сообщения о подтверждении даты и времени вакцинации. Затем они приходят в прививочный пункт, предъявляют документы и заполняют специальную анкету. Все занимает считанные минуты. По словам медиков, прививка не только дает ощущение личной безопасности. Знание того, что ты защищен, позволяет забыть и о кошмарных днях начала пандемии.

Маристелла Герра, врач: "У меня было крайне тревожное состояние, когда я работала в отделении с больными COVID-19. На сегодняшний день я могу сказать, что приобрела бесценный опыт".

"Вы когда-нибудь предполагали, что вы с этим не справитесь?" - задает вопрос корреспондент Euronews.

Маристелла Герра, врач: ”Знаете, мне было страшно".

Медсестры, работавшие в отделениях неотложной помощи, и заразившиеся коронавирусом, восстанавливаются от последствий COVID-19, в том числе психологически.

Ясмин Марселла Ирас, медсестра: “Просто невозможно объяснить, что происходило в больницах во время пандемии. Об этом много говорили, но те, кто пережил подобный опыт, воспринимают произошедшее по-другому. И не только из-за осознания того, что не в каждой битве можно одержать победу, а еще и потому, что мы заболевали сами. Каждый день был переполнен волнением и беспокойством. Даже сегодня я испытываю ярко выраженное чувство тревоги".

Одно время у Ясмин были сомнения по поводу прививки.

Ясмин Марселла Ирас, медсестра: "Да, сначала я боялась вакцины, но учитывая особенности моей профессии, я не могла отказаться. Я обязана это сделать во благо общественного здоровья".

Медсестра Лоредана Пьяченти задействована в компании по вакцинации медперсонала с первого дня. По ее словам, то, что медсестры получают прививку, позитивно сказывается на работе целой команды.

Лоредана Пьяченти, медсестра: "Между нами, коллегами, должны быть хорошие отношения, чтобы мы эффективно свои обязанности и смогли пережить это тяжелое время".

Глава одного из департаментов общественного здравоохранения Рима, полагает, что с началом вакцинации в борьбе с пандемией сделан огромный шаг вперед.

Анджело Танесе, глава департамента ASL1 Рим: “Для служб здравоохранения, предоставляющих услуги населению, важно не только оказывать неотложную помощь больным. Сотрудникам нашей сферы необходимо прилагать усилия с целью защиты граждан от инфекционных заболеваний. И в этом плане кампания по вакцинации хороший пример”.

Темп вакцинации не везде одинаков. Здесь, в административной области Лацио, уже использовано 70% доз вакцины от общего числа доставленного препарата. Санитарные власти Ломбардии, где в начале пандемии сложилась чудовищная эпидемическая ситуация, критикуют за то, что вакцинация идет медленно.

Джорджия Орланди, Euronews: "Для того, чтобы кампания по вакцинации была эффективной, очень важно сдерживать рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией. Некоторые медицинские работники все еще спорят о том, обязаны ли они делать прививку. Что бы мотивировать коллег, врачи, получившие вакцину, носят на своей рабочей одежде значки с надписью: "Я вакцинирован".