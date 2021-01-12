Ажиотажный спрос на беговые лыжи во Франции

Из-за закрытия подъемников в горах любители зимних видов спорта во Франции перешли на беговые лыжи. В магазинах аренды экипировку найти очень сложно из-за повышенного спроса, и даже на курортах, специализирующихся на беговых лыжах, такого ажиотажа еще не видели.

Об этом говорит Антуан Тарби, сотрудник магазина в горном массиве Юра, расположенном на границе Франции и Швейцарии: "Людям необходимо пребывание на улице, особенно после карантина. Мы чувствуем, что люди, приезжающие сюда, нуждаются в глотке свежего воздуха. Они просто хотят провести время на природе".

Алан Жиро учит желающих кататься на беговых лыжах уже более 40 лет. "Есть что-то особенное в спокойных прогулках на природе. Как только вы попадает в лес, вы окунаетесь в приятную атмосферу".

Около трех тысяч человек ежедневно приезжают на курорт "Ля Ватэ". Посещаемость в этом сезоне выросла на 20% по сравнению с прошлым.

"Это возможность заняться чем-то, что мы в обычное время не делаем. Хочется также насладиться прекрасной зимой, которая нас радует в этом году благодаря снегу".

На парковках не хватаем мест и некоторым туристам приходится уезжать в разочаровании. Можно также получить бесплатное удовольствие покатавших на санках.