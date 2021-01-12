Новый карантин и версии происхождения коронавируса

Власти Китая ввели жёсткий карантин в ещё нескольких крупных городах; "локдаун" охватывает уже примерно 23 миллиона человек.

С начала года в стране выявили более 300 новых подтверждённых случаев. В Пекине подчёркивают, что предпочитают перестраховаться, вводя жёсткие меры при малейшем подозрении — чтобы избежать нового удара по экономике.

На этом фоне в понедельник было объявлено, что китайское руководство наконец достигло соглашения с Всемирной организацией здравоохранения, и в четверг в страну прибудут международные эксперты. Они займутся исследованием происхождения коронавируса в Ухани. Правда, перед этим им придётся пройти двухнедельный карантин.

В Китае в этой связи заявляют, что до сих пор в разных регионах возникают подозрительные очаги, которые связаны, предположительно, с упаковкой импортных замороженных морепродуктов — именно так вирус мог, теоретически, оказаться на рыбном рынке Ухани, который сейчас считается очагом пандемии. Эксперты ВОЗ обещают тщательно проверить эти заявления, поскольку если окажется, что коронавирус выживает в таких условиях, придётся пересмотреть сложившиеся схемы обеспечения безопасности.