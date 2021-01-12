Эпидемия грозит жителям сгоревшего в Боснии лагеря для беженцев "Липа"Комментарии
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После пожара в лагере для беженцев «Липа» в Боснии и Герцеговине мигрантам грозит эпидемия. Об этом предупреждают гуманитарные организации. Сейчас сотни людей размещены в палатках во временном центре у границы с Хорватией. По словам активистов, с ухудшением погоды мигранты стали чаще жаловаться на проблемы со здоровьем.
Лагерь «Липа» в Боснии и Герцеговине сгорел в конце декабря. По данным полиции, его подожгли сами мигранты после отъезда сотрудников Международной организации по миграции, которые не смогли продолжать работу в отсутствии электричества, отопления и водоснабжения.