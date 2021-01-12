Каннабис только для местных жителей

Мэр Амстердама Фемке Халсема намерена запретить продажу марихуаны иностранным туристам и представила свой план на рассмотрение городского совета. Мэра поддерживают полиция и прокуратура. Власти говорят, что хотят бороться с организованной преступностью.

В Амстердаме действуют 166 кофешопов, в которых моно купить каннабис. По оценкам правительства более половины всех иностранных туристов приезжают в столицу Нидерландов, чтобы употреблять наркотики.

0Хоаким Хелмс, официальный представитель Ассоциации ритейлеров каннабиса:

"На самом деле это создаст огромную проблему — закрытие кофешопов для туристов, когда в Амстердам все равно приезжает множество гостей. Первоначальный план — сократить число туристов, но этого не произойдет, и одновременно вы создаете проблему с продажей наркотиков на улицах и прочие неприятности, проблемы, с которыми вы хотите бороться".

По данным властей, на нужды местных жителей потребуется меньше 70 кофешопов.

Мэр Амстердама заявила, что городу нужны туристы, заинтересованные в красоте и богатстве учреждений культуры, а не алкоголе и наркотиках.