Бизнес не желает финансировать усомнившихся в победе Байдена политиков

Американский бизнес дистанцируется от беспорядков в Капитолии и тех, кто так или иначе своими действиями или словами могли спровоцировать случившееся 6 января. Крупные фирмы одна за другой приостанавливают финансирование кампаний республиканцев, которые усомнились в победе на прошедших в ноябре президентских выборах Джо Байдена. Одной из последних подобное решение приняла Amazon в связи с "неприемлемой попыткой подорвать законный демократический процесс" целого ряда членов конгресса. Выделение пожертвований законодателям приостановлены как минимум до соответствующей "разъяснительной беседы", заявляют в руководстве.

Как отметил в беседе с Euronews экономист Сергей Алексашенко, это своего рода сигнал бизнеса "крайним политикам": "В Республиканской партии раскол. В ближайшие два года страной будут править демократы: под их контролем и Сенат, и Палата представителей. Пока непонятно, как американское правосудие интерпретирует произошедшее у Капитолия, но американский бизнес решил на всякий случай отдалиться от наиболее радикальных сторонников Трампа".

Amazon последовала примеру, в частности, сети отелей Marriott International, финансового конгломерата Morgan Stanley, химической компании Dow, онлайн-сервиса аренды жилья Airbnb и телекоммуникационного холдинга AT&T.

Нефтеперерабатывающая, маркетинговая и транспортная компания Marathon Petroleum, которая ранее выделила 2,5 млн долларов Super PAC - организации, не связанной напрямую с предвыборным штабом того или иного кандидата, но которая может законно собирать и тратить неограниченные суммы на его поддержку - замораживает любые подобные отчисления. В свою очередь, банковская холдинговая компания Commerce Bank, поддержавшая в 2020 году как минимум семь законодателей-республиканцев, выступивших против победы Байдена в ряде штатов, упрекнула их в "антидемократическом" поведении. Холдинг же American Express, финансировавший кампании около сотни заявивших об "украденной победе" Дональда Трампа народных избранников, отметила, что подобный подрыв "мирной передачи власти не соответствует его ценностям".

Кинокомпания Hallmark и вовсе потребовала у двух сенаторов - Джоша Хоули из Миссури и Роджера Маршала из Канзаса вернуть полученные ими в прошлом месяце 12 тысяч долларов, а сервис электронных платежей Stripe пошел еще дальше и заблокировал аккаунт самого Трампа.

На фоне напряженной политической обстановки некоторые компании, такие как Citibank, Google, Microsoft и Facebook решили временно отказаться от пожертвований как в пользу республиканцев, так и демократов. JP Morgan пересмотрит данное решение лишь через полгода. В руководстве компании заявили, что пока же "бизнес-лидеры, политических деятелей и общественников должны не заниматься агитацией, а сконцентрироваться на вопросах внутреннего управления и представления помощи тем, кто отчаянно в ней нуждается".

В то же время, аналитики не верят в долгосрочный эффект принятых мер. "Чтобы бизнес ушел из американской политики - так не бывает", - считает Алексашенко.