Фестиваль вуду в Бенине

Ежегодный Фестиваль вуду - один из самых экзотических в мире - прошёл на этот раз в Бенине без обычного размаха из-за эпидемии коронавируса. Но традиционные ритуалы и фольклорные шоу, пусть и не столь многочисленные, всё же состоялись.

"Раньше во время этого фестиваля 10 января были многолюдные шествия, а сейчас празднования проходят небольшими группами в монастырях. Мы молимися за то, чтобы коронавирус навсегда нас покинул", - рассказывает жрец вуду Кристофер Канакин Гбедохоуи

Вопреки сложившемуся мнению, вуду – не культ черной магии, а сложная философская система с африканскими корнями. Местом её зарождения считается город Уида в Бенине, который столетиями был главным пунктом отправки чернокожих рабов. Сюда обычно съезжаются жрецу вуду из других африканских стран, открывается импровизироаванный рынок ритуальных предметов и амулетов гри-гри.

"Раньше у нас были гости из-за рубежа - из Кот-д'Ивуара, Ганы, Буркина-Фасо и других стран, - рассказывает один из участников. - Но в этом году никто не приехал, мы остались одни, но сделали всё, что в наших силах. И мы благодарим Бога за то, что он спас нас от этой болезни".

Жрецы говорят, что в ноябре 2019 года То Фа, оракул вуду, предсказал "серьёзную болезнь на будущий год", и они принесли много жертв, чтобы защитить население.

Официально в Бенине были выявлены всего 3300 случаев заражения коронавирусом, 44 заболевших скончались. Но, по некоторым данным, эти цифры занижены. Власти страны отказались вводить ограничительные меры, лишь запретили слишком многолюдные мероприятия.

Религия вуду - это вера в силы природы и связи с предками. Одно из самых ярких событий фестиваля - так называемый "обряд возвращения духа". Вудуисты верят, что на исполняющих ритуал снисходят духи мертвых, дотрагиваться до жрецов запрещено - считается, что это смертельно опасно.